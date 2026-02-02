Klart: Swansea City värvar Leo Walta

Leo Walta, 22, lämnar Sirius.

Walta är klar för lån till Swansea City AFC.

– Jag är otroligt stolt över att ha fått representera den här klubben och över allt vi har åstadkommit tillsammans, säger Walta via klubbens uttalande.

Det har länge florerat rykten om att Leo Walta ska lämna Sirius för Swansea.

Nu står det klart att 22-åringen går på lån till Swansea City. Det rör sig om ett lån med en köpobligation som gör övergången permanent sommaren 2026.

– Jag vill tacka alla spelare, ledare och supportrar för de här två åren. Jag är otroligt stolt över att ha fått representera den här klubben och över allt vi har åstadkommit tillsammans. Under de här åren har jag vuxit och utvecklats – inte bara som spelare, utan också som person. Uppsala har varit en fantastisk stad att bo i, och människorna här förtjänar verkligen ett starkt allsvenskt lag som Sirius. Nu är det dags för mig att ta nästa steg i min karriär. Jag önskar klubben all lycka i framtiden och förhoppningsvis korsas våra vägar igen, säger Walta via klubbens uttalande.

Jonathan Ederström, chef för herrlaget säger följande om Waltas övergång.

– Leos resa i Sirius går nog inte att se som något annat än en succé. Han kommer till Sirius och Uppsala efter en lång tids scouting i Danmark, skriver ett långt avtal, hjälper oss att vinna fotbollsmatcher samtidigt som han utvecklas individuellt, för att sen ta steget vidare ut i Europa som klubbens näst största försäljning genom tiderna. För oss som klubb är det ett kvitto på att vi utvecklas och tar kliv i rätt riktning, i enlighet med vår sportsliga strategi. Vi hoppas såklart att han kan ha samma fina utveckling i Swansea som han har haft i Sirius och önskar honom ett stort lycka till!

Totalt blev det 59 matcher i allsvenskan.



