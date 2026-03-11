Klart: Talangen lämnar AIK – klar för ny klubb

AIK-talangen Gabriel Söder går vidare i karriären.

Han är klar för ettan-klubben IFK Haninge.

Foto: Bildbyrån

Gabriel Söder står noterad för 20 matcher i AIK:s P19-lag de senaste säsongerna, men nu står det klart att han går vidare i karriären.

Denna onsdagskväll meddelar ettan-klubben IFK Haninge att Söder är klar för klubben.

”Gabriel ansluter senast från AIK och har även representerat Sveriges ungdomslandslag. Han är en spännande och talangfull spelare som nu tar nästa steg i sin utveckling hos oss. Vi ser fram emot att följa hans resa i IFK Haninge tröjan”, skriver klubben via Instagram.