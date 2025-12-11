Klart: Thelma Persson Welin går till Växjö DFF

Thelma Persson Welin är tillbaka i damallsvenskan.

Lämnar Trelleborgs FF.

– Ser fram emot att vinna matcher tillsammans, säger Persson Welin vi klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

17-åriga Thelma Persson Welin, som tidigare varit i Malmö FF och senast i Trelleborgs FF, är tillbaka i damallsvenskan efter en imponerande säsong i Elitettan

med 10 mål.

– Vi är väldigt glada att välkomna Thelma till Växjö DFF. Hon är en stor talang som besitter spetsegenskaper som kommer göra oss bättre både här och nu men även på

lång sikt. Hon har trotts sin unga ålder samlat på sig nyttig senior erfarenhet, säger sportchef Kim Focic Åberg via ett klubb uttalande.

Thelma Persson Welin skriver ett kontrakt på 2 år och följer efter hennes syster Erica Persson Welin, 20, som tidigare i december skrev på ett tvåårskontrakt med Växjö, efter en flytt från Trelleborgs FF.

– Jag är jätteglad över att ha skrivit på för Växjö DFF. Jag längtar redan efter att köra i gång och träffa alla. Jag hoppas kunna bidra med mina egenskaper till laget och ser

fram emot att vinna matcher tillsammans, säger Thelma via klubb meddelande.

Högeryttern spelade 25 matcher i elitettan.

Reporter: Juliette Vural