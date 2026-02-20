Klart: Tidigare allsvenska profilen vänder hem

Vidar Örn Kjartansson har ett förflutet i Hammarby och Malmö FF.

Nu har islänningen presenterats av sin moderklubb Selfoss.

Foto: Bildbyrån

Vidar Örn Kjartansson har tidigare representerat Hammarby IF och Malmö FF i Sverige. På senare tid har anfallaren huserat i KA Akureyri på Island.

Nu står det klart att Kjartansson återvänder till sin moderklubb Selfoss i den inhemska tredjeligan. Kontraktet sträcker sig tre år.

Kjartansson gjorde sju mål på 15 matcher i Bajen och 17 fullträffar på 26 matcher i MFF. Han har därtill gjort 32 A-landskamper för Island.