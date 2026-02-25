Klart: Tidigare Dif- och MFF-stjärnan tar över division 2-klubb

Den tidigare Djurgården- och Malmö FF-stjärnan Louay Chanko har gjort klart med nytt jobb.

Han tar över som huvudtränare i division 2-klubben Nacka FC.

Foto: Bildbyrån

I början av 2000-talet skördade Louay Chanko stora framgångar i såväl Djurgården som i Malmö FF.

Med Stockholmsklubben blev det ett SM-guld och en cuptitel, medan han i MFF vann ytterligare ett SM-guld.

För tio år sedan la han skorna på hyllan och efter det har han haft ett par tränaruppdrag, nu har han gjort klart med ett nytt sådant.

Den förre Dif- och Malmö FF-stjärnan är klar som ny huvudtränare för division 2-klubben Nacka FC. Han lämnar således Nordic United där han arbetat som akademitränare.

– I Louay Chanko får vi in mycket tung erfarenhet både som spelare och ledare, samt ett driv och kunnande som ska ta både laget och klubben till nästa nivå, säger sportchef Salih Shala och fortsätter:

– Att valet föll på Nacka FC framför flera andra klubbar visar att förtroendet är ömsesidigt. Vi ser med stor spänning fram emot att följa Chankos arbete.

Utöver Djurgården och Malmö FF så representerade Chanko bland annat Hammarby, Ålborg och AEK Aten under sin karriär.