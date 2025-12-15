Klart: Tilda Persson förlänger med Kristanstad

Tilda Persson, 25, stannar i Kristanstad DFF.

Högerbacken har skrivit på ett ettårskontrakt.

– En vilja att fortsätta utvecklas kommer Tilda bli en viktig spelare även 2026 så det känns riktigt bra att denna förlängning blev klar med god marginal till säsongsstarten, säger KDFFs klubbchef Lovisa Ström.

Foto: Bildbyrån

Tilda Persson väljer att stanna i Kristanstad DFF. 25-åringen skriver på ett nytt kontrakt. Hon skriver på ett ettårskontrakt som medför att hon gör sin elfte säsong i KDFF och 10:e i damallsvenskan.

– Trots att Tilda bara är 25 år så är hon en av veteranerna i vårt lag. Med erfarenhet från mer än 150 matcher i vår högsta serie, en mångsidighet som gör att hon kan användas på flera positioner och en vilja att fortsätta utvecklas kommer Tilda bli en viktig spelare även 2026 så det känns riktigt bra att denna förlängning blev klar med god marginal till säsongsstarten, säger KDFFs klubbchef Lovisa Ström via uttalandet.

Persson står noterad för ett mål och två assister på 26 matcher i damallsvenskan i år.