Klart: Tomiyasu presenterad av Ajax

Mittbacken Takehiro Tomiyasu tackade för sig i Arsenal under sommaren.

Nu har han skrivit på för Ajax.

– Han är en intelligent och tvåfotad försvarare, säger sportchefen Marijn Beuker.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2021 som mittbacken Takehiro Tomiyasu, 27, lämnade italienska Bologna för Arsenal.

Där skrev han på ett avtal som sträckte sig fram till sommaren 2026 – med option på ett år till.

Däremot lämnade japanen ”The Gunners” under sommaren och sedan dess har han stått utan klubb. Detta fram till idag, då han har skrivit på för Ajax.

Där kommer han att spela fram till nästa sommar.

– Takehiro har bevisat att han är en utmärkt försvarare med lång erfarenhet i flera toppligor. Han är en intelligent och tvåfotad försvarare, säger sportchefen Marijn Beuker i ett uttalande och fortsätter:

– Tillsammans med scoutingavdelningen och tränarstaben har vi granskat en hel del filmmaterial av honom de senaste veckorna, och alla är entusiastiska. Hans skadehistorik var också en viktig faktor. Han har arbetat hårt med sin återhämtning, den medicinska staben har bedömt honom noggrant, och när hans arbetstillstånd är klart kan han omedelbart börja träna.

Ajax befinner sig just nu på en tredjeplats i Eredivisie efter 16 spelade matcher. Upp till PSV Eindhoven som leder serien har man hela 14 poäng.