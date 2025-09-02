Officiellt: Tounekti lämnar Hammarby – klar för Celtic

Hammarby säljer Sebastian Tounekti.

Norrmannen köps loss av Celtic.

– Jag har haft en helt fantastisk tid här, säger han i ett utalande.

Foto: Bildbyrån

Det har svängt kring ryktena om Sebastian Tounekti och flytten till skotska Celtic. Tidigare under det svenska transferfönstrets sista dag meddelade Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg att Tounekti stannar i Bajen.

Några dagar senare kom det uppgifter från Expressen om att Celtic lagt ett nytt bud. Denna gång på 70 miljoner kronor.

Natten till tisdagen står det klart att normmannen köps loss av den skotska giganten.

– Vår ambition har egentligen hela tiden varit att behålla Sebastian under sommarfönstret, men det slutbud Celtic kom med var så pass lukrativt att vi värderade det ekonomiska i förhållande till vad vi skulle förlora sportsligt, säger Hjelmberg på klubbens hemsida.

23-åringen skriver ett femårskontrakt med Celtic.

– Först och främst vill jag tacka alla i och runt Hammarby, och framför allt tränarteamet och mina lagkamrater. Jag har haft en helt fantastisk tid här, säger Tounekti på Hammarbys hemsida.