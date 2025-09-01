Sebastian Tounekti har stått för en fin säsong med Hammarby i allsvenskan.

Nu gör uppgifter från Expressen gällande att Bajen säljer yttern.

Detta till Celtic – som har höjt sitt bud.

Foto: Bildbyrån

För ett par dagar sedan kunde FotbollDirekt berätta om att Hammarby hade nobbat ett andra bud från Celtic på Sebastian Tounekti.

Nu skriver Expressen att Celtic har lagt ett nytt bud på norrmannen – värt 70 miljoner kronor – som Hammarby har accepterat.

Nu uppges Hammarby och Celtic gå en kamp mot klockan för att hinna slutföra affären innan fönstret stänger vid midnatt.

Vidare sägs Tounekti skriva på ett fyraårskontrakt med den skotska storklubben värt tio miljoner kronor per år. Nu uppges yttern invänta klartecken för att resa till Skottland där han ska läkarundersökas och sedan skriva på sitt kontrakt.