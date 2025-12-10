Klart: Trio lämnar Linköpings FC

Linköpings FC åkte ur damallsvenskan i år.

Nu kommer klubben med besked att en trio inte följer med till elitettan.

Foto: Bildbyrån

Linköpings FC åkte ur damallsvenskan i år. Nu kommer klubben med besked om att Irene Dirdal, Malin Brenn och Tyra Andersson lämnar Linköping. Norskorna Malin Brenn och Irene Dirdal lämnar i och med att deras kontrakt går ut medan Tyra Andersson kommer från akademin och skrev A-lagskontrakt med klubben inför denna säsongen.

Backen Malin Brenn anslöt till klubben i augusti 2023 och har varit med på resan från en tredjeplats i damallsvenskan till degradering.

– Tack LFC för min tid här i Linköping. Ett extra tack till supportrarna och alla i klubben för allt stöd vi har fått den här säsongen. Jag är tacksam över alla personer jag har träffat och vänskaper jag kommer ha livet ut, säger Malin Brenn via klubbens uttalande.

Mittfältaren Irene Dirdal anslöt inför säsongen 2024 och står noterad för en assist på 18 matcher i år.

– Det har varit en tuff tid i LFC, men jag ser det som väldigt lärorikt och givande. Jag har träffat otroligt fina personer runt klubben som har hjälpt oss varje dag. I laget har jag hittat vänner för livet. Det blev ett tråkigt avslut, men jag är tacksam för min tid här och önskar klubben all lycka framöver, säger Irene via klubbens hemsida.

Tyra Andersson började i LFC:s akademilag 2022 och fick chansen att träna med bra spelare. Inför årets säsong skrev hon ett A-lagskontrakt.

– Jag vill tacka LFC för mina 3,5 år i klubben. Det har varit oerhört lärorika år och jag vill också rikta ett stort tack för den stöttning vi fått från fansen och till alla fantastiska lagkamrater. Ett extra stort tack till Loben som alltid ställer upp!, avslutar Tyra.

2026 spelar Linköpings FC i elitettan.