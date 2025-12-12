Klart: Tyra Andersson presenterad av Växjö DFF

Tyra Andersson har lämnat Linköpings FC.

Nu är 19-åringen klar för Växjö DFF.

– Jag är redo för att arbeta hårt tillsammans med laget i Växjö säsongen 2026 och ge allt för att bidra till lagets framgångar nästa år, säger Tyra Andersson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Tidigare i veckan kom beskedet att Tyra Andersson lämnar Linköping efter degraderingen. Nu står det klart att anfallaren har skrivit på för Växjö DFF.

Tyra Andersson skrev A-lagskontrakt med Linköping inför denna säsongen men har trots det en stor erfarenhet från F19-allsvenskan.

– Tyra är en spelare med enorm potential och egenskaper som passar perfekt in i hur vi vill spela fotboll. Hennes speed och styrka i djupled kommer att bli ett stort tillskott för laget, säger sportchef Kim Focic Åberg via uttaladet.

I år har Andersson fått sparsamt med speltid, Anfallaren står noterad för 159 minuter i damallsvenskan.