Klart: Umeå-kaptenen förlänger – ”Betyder allt för mig”

Stefan Lindmark har nyligen åkt ur superettan med Umeå FC.

Trots det har lagkaptenen valt att förlänga sitt avtal.

– Den här föreningen betyder allt för mig, säger 31-åringen i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Efter en tuff säsong som nykomling i superettan kommer Umeå FC att spela i Ettan Norra nästa år.

Det kommer även lagkapten Stefan Lindmark, 31, att göra – då han har valt att förlänga sitt avtal fram till säsongen 2027.

Således kommer de 154 matcher mittfältaren står noterad för att bli fler under de kommande åren, vilket han själv gläds mycket åt.

– Det känns väldigt bra, säger han i ett uttalande och fortsätter:

– Den här föreningen betyder allt för mig. När jag kom tillbaka till Umeå för tre år sedan beskrev jag känslan som att viga sitt liv åt föreningen. En känsla som inte har förändrats.

”En av våra absolut viktigaste kulturbärare”

Nu väntar som sagt spel i Ettan på nytt för Lindmark som sätter ord på hur det ska bli:

– Ska jag vara helt ärlig så ser jag det inte som en revanschlusta. Jag känner mig spänd och laddad på att få ihop ett lag med en stark identitet och en tydlig filosofi i form av bra fotboll. När man väl tar klivet upp ska man kunna bygga vidare på det och på så sätt etablera sig på elitnivå. I år var det panik och stress från första omgången och när det händer har man ingenting att luta sig mot när resultaten går emot.

Umeå FC:s sportchef, Adam Chennoufi:

– Stefan är en av våra absolut viktigaste kulturbärare och en självklar ledare både på och utanför planen. Den professionalism, stabilitet och passion han står för kommer även framöver att vara en viktig del av Umeå FC:s utveckling.









