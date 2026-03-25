Klart: Umeå värvar Godwin

Foto: Bildbyrån

Umeå FC trillade ur superettan i fjol. Nu gör sig klubben redo för en säsong i division ett.

Under onsdagen presenterades den defensiva mittfältaren Fredrick Godwin. 22-åringen kommer senast från Mjöndalens IF i Norge.

– Det känns väldigt spännande att vara här. Jag är tacksam för möjligheten och ser fram emot att komma igång, träffa fansen, tränarna, staben och spelarna i Umeå FC. Det är ett nytt kapitel för mig, och jag är motiverad att ge mitt bästa, säger han på Umeås hemsida.