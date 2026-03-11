Klart: Utsiktens BK värvar från Gais

Utsiktens BK förstärker offensiven.

Ettan-klubben plockar Alfredo Steiner från Gais.

I den allsvenska klubben har yttern tillhört P19-laget.

Foto: Bildbyrån

Utsiktens BK trillade som bekant ur superettan förra säsongen och i år väntar spel i ettan.

Nu inför den stundande säsongen så står det klar att man förstärker truppen genom att värva från Gais.

Denna onsdagskväll meddelar klubben att man plockar in Alfredo Steiner, som senast kommer från Gais P19-lag.

– Alfredo är en spelare jag haft koll på en längre tid i ungdomslag, säger klubbens huvudtränare Nicholas Wallin Nastaj och fortsätter:

– Han är en välskolad och hårt arbetande ytter som vi hoppas hjälpa ta det riktiga steget in i seniorfotbollen.

Steiner har skrivit på ett ettårskontrakt med Utsikten.