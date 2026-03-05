Klart: Varberg lånar ut mittback till Ettan

Utsiktens BK förbereder sig för spel i Ettan den här säsongen.

Då kommer man att ha möjlighet att använda David Gustafsson i sitt lag.

Detta då han har lånats in till klubben från Varbergs Bois.

Foto: Bildbyrån

Det var under hösten som David Gustafsson, 20, skrev på ett A-lagskontrakt med Varbergs Bois.

I går, onsdag, stod det klart att den unga mittbacken kommer att lånas ut – till Ettan-klubben Utsiktens BK.

Det bekräftade Varbergs sportchef Erik Lund för Hallands Nyheter.

– Vi har det väldigt bra ställt på mittbackspositionen i år. För David tror vi att det är perfekt att få sina första seniormatcher och förhoppningsvis spela varje vecka. Det är en spelare vi tror väldigt mycket på framöver, säger Lund till Hallands Nyheter.

En stor anledning till att det blev just Utsikten berättar Lund har att göra med att Nicholas Wallin Nastaj är ny tränare för klubben.

– Hade inte Nicholas varit där hade vi nog dragit öronen åt oss. Nu känner vi oss trygga i att de erbjuder en bra miljö.

– Det känns jättebra att David kommer till en tränare som både vi och han känner väl. ”Nico” får dessutom in en spelare han själv tränat tidigare, avslutar han.