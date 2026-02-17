Klart: Varberg lånar ut Salomonsson Önnebo

Nils Salomonsson Önnebo, 20, lämnar Varbergs Bois.

Mittfältaren lånas ut till Ängelholms FF.

Foto: Bildbyrån

Nils Salomonsson Önnebo skrev A-lagskontrakt med Varbergs Bois i fjol. Den 20-årige mittfältaren noterades för ett inhopp i superettan 2025.

Nu meddelar klubben att han lånas ut till Ängelholms FF i Ettan Södra. Avtalet sträcker sig till november.

– Ängelholm är en etablerad Ettanklubb där han får bra möjligheter till speltid vilket är viktigt för hans utveckling. Det känns jättebra att Nils hamnar i en så bra milj, säger Varbergs sportchef Erik Lund.