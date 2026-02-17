Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Varberg lånar ut Salomonsson Önnebo

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Nils Salomonsson Önnebo, 20, lämnar Varbergs Bois.
Mittfältaren lånas ut till Ängelholms FF.

Foto: Bildbyrån

Nils Salomonsson Önnebo skrev A-lagskontrakt med Varbergs Bois i fjol. Den 20-årige mittfältaren noterades för ett inhopp i superettan 2025.

Nu meddelar klubben att han lånas ut till Ängelholms FF i Ettan Södra. Avtalet sträcker sig till november.

– Ängelholm är en etablerad Ettanklubb där han får bra möjligheter till speltid vilket är viktigt för hans utveckling. Det känns jättebra att Nils hamnar i en så bra milj, säger Varbergs sportchef Erik Lund.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt