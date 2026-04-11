Klart: Varberg värvar mittfältare

Varbergs Bois värvar en ny spelare till truppen.

Oliver Bryneus, 27, är klar för superettan-klubben.

Foto: Bildbyrån

Oliver Bryneus lämnade Tvååkers IF för spel i USA. Då stod 27-åringen noterad för en assist på 13 ligamatcher i USA förra året.

Nu meddelar Varbergs BoIS på sin officiella hemsida att mittfältaren är klar för klubben.

– Oliver är en spelare som har tränat med oss under en längre tid. Han visar att han har spännande fysiska egenskaper i sin snabbhet och styrka, säger sportchefen Erik Lund till hemsidan och fortsätter:

– Han kommer att spela med oss minst hela vårsäsongen. I och med Nuurdins skada så öppnades upp en plats i vår trupp under vårsäsongen. Det känns väldigt bra att kunna välkomna Oliver till Varbergs BoIS.

Bryneus ser fram emot sitt nya äventyr.

– Väldigt taggad och glad att skriva kontrakt med BoIS, säger han till hemsidan och fortsätter:

– Jag har fått ett väldigt gott intryck av både ledarstaben och spelartruppen, och känner att det här är en miljö där jag kan bidra och fortsätta utvecklas. Nu ser jag fram emot att komma igång på riktigt och ge allt för laget!