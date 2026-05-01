Uppgifter: United utmanar Liverpool om Salah-ersättaren

Liverpool spanar på en ersättare till Mohamed Salah. Ett av namnen som nämnts är Juventus-yttern Francisco Conceição.

Nu rapporterar tidningen Tuttosport att ytterligare en Premier League-klubb visar intresse för 23-åringen. Manchester United sägs spana på honom som en förstärkning i offensiven till nästa säsong.

Tuttosport uppger samtidigt att det inte har tagits någon kontakt mellan United och Juventus.

Conceição noteras för fyra mål och fyra assist på 38 framträdanden den här säsongen.