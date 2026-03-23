Klart: Värnamo värvar mittback

IFK Värnamo förstärker truppen.

Mittbacken Mohamed Kamara, 18, är klar för klubben.

IFK Värnamo meddelar under måndagen att truppen förstärks ytterligare. De värvar mittbackstalangen Mohamed Kamara. Han kommer senast från AIK Freetong.

– Under 2025 har följde vi Kamara med intresse, vilket så småningom ledde till att vi ville ta hit honom på en testperiod under hösten, säger Jörgen Petersson till hemsidan och fortsätter:

– I samband med det blev han dock uttagen till VM-kvalspel med Sierra Leones A-landslag, vilket gjorde att vi fick skjuta på besöket, fortsätter sportchefen.

18-åringen ansluter efter provspel. Kontraktet sträcker sig över säsongen 2030.