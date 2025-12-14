Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Växjö DFF köper loss Amano från Hammarby

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Under året var hon utlånad från Hammarby till Växjö DFF.
Nu köper Smålandsklubben loss Suzu Amano.
– Vi är väldigt glada över att hon fortsätter i Växjö, säger säger sportchef Kim Focic Åberg.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren 2024 lämnade Suzu Amano japanska INAC Kobe Leonessa för spel i Hammarby.

Under årets säsong var mittfältaren utlånad till den damallsvenska konkurrenten Växjö DFF.

Idag, söndag, står det klart att Amano köps loss och genomför en permanent övergång till Smålandsklubben – där hon har skrivit kontrakt fram till slutet av 2027.

– Suzu har visat hög kvalitet och stor utvecklingspotential under sin tid hos oss. Vi är väldigt glada över att hon fortsätter i Växjö DFF och ser fram emot att följa hennes fortsatta resa i klubben, säger sportchef Kim Focic Åberg i ett uttalande.

Med Växjö DFF står Amano noterad för spel i 18 matchar där hon har gjort tre mål och två assist.

I fjol slutade Växjö på en tiondeplats i damallsvenskan – samtidigt som Hammarby kom tvåa.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt