Klart: Växjö DFF köper loss Amano från Hammarby

Under året var hon utlånad från Hammarby till Växjö DFF.

Nu köper Smålandsklubben loss Suzu Amano.

– Vi är väldigt glada över att hon fortsätter i Växjö, säger säger sportchef Kim Focic Åberg.

Foto: Bildbyrån

Under sommaren 2024 lämnade Suzu Amano japanska INAC Kobe Leonessa för spel i Hammarby.

Under årets säsong var mittfältaren utlånad till den damallsvenska konkurrenten Växjö DFF.

Idag, söndag, står det klart att Amano köps loss och genomför en permanent övergång till Smålandsklubben – där hon har skrivit kontrakt fram till slutet av 2027.

– Suzu har visat hög kvalitet och stor utvecklingspotential under sin tid hos oss. Vi är väldigt glada över att hon fortsätter i Växjö DFF och ser fram emot att följa hennes fortsatta resa i klubben, säger sportchef Kim Focic Åberg i ett uttalande.

Med Växjö DFF står Amano noterad för spel i 18 matchar där hon har gjort tre mål och två assist.

I fjol slutade Växjö på en tiondeplats i damallsvenskan – samtidigt som Hammarby kom tvåa.