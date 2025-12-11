Klart: Victor Karlsson lämnar Landskrona

Victor Karlsson lämnar Landskrona Bois.

Avtalet bryts ett år i förtid.

– Vi hade nog båda velat kräma ur lite till av varandra men samtidigt var han verkligen bidragande till förra säsongens fina tabellplacering, säger sportchef Billy Magnusson via klubbens uttalande.

Foto: Bildbyrån

Victor Karlsson och Landskrona Bois har gemensamt beslutat att aktivera en klausul som gör att man avbryter kontraktet ett år i förtid. Det meddelar klubben under torsdagen.

I klubbens uttalande framgår det att det den minskade speltiden är en faktor till att han lämnar.



– Jag vill tacka för min tid i Landskrona BoIS. Till alla medspelare och inte minst ni supportrar som skapat fantastisk stämning, på Engelska Läktaren men också runtom i Sverige. Utöver detta vill jag också rikta ett extra stort tack till alla de som gör otroligt mycket för oss spelare i vardagen men som kanske inte alltid syns. Tack Billy, Kozma, Sebbe, Christian, Johnny och Lasse, säger Karlsson via klubbens uttalande.

Sportchef Billy Magnusson kommenterar situationen.

– Vi tackar Victor för tiden i BoIS. Vi hade nog båda velat kräma ur lite till av varandra men samtidigt var han verkligen bidragande till förra säsongens fina tabellplacering. Dessutom en grym person som tagit många yngre spelare under sina vingar. Lycka till i nästa klubb.