Klart: Vukojevic återvänder till Degerfors

Degerfors värvar ett bekant ansikte.

Anfallaren Dijan Vukojevic ansluter på ett kontrakt säsongen ut.

Degerfors gör klart en värvning i sista stund. Den allsvenska klubben värvar tillbaka anfallaren Dijan Vukojevic.

29-åringen stod utan kontrakt sedan han lämnade polska Wieczysta Kraków.

Nu skriver Vukojevic ett kontrakt som sträcker sig över säsongen med ”Bruket”.

Enligt Värmlands Folkblad kan han vara redo för Degerfors match mot Malmö FF på söndag.

29-åringen har tidigare representerat Degerfors 2022-2025.