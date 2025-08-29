Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Vukojevic återvänder till Degerfors

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Degerfors värvar ett bekant ansikte.
Anfallaren Dijan Vukojevic ansluter på ett kontrakt säsongen ut.

Degerfors gör klart en värvning i sista stund. Den allsvenska klubben värvar tillbaka anfallaren Dijan Vukojevic.

29-åringen stod utan kontrakt sedan han lämnade polska Wieczysta Kraków.

Nu skriver Vukojevic ett kontrakt som sträcker sig över säsongen med ”Bruket”.

Enligt Värmlands Folkblad kan han vara redo för Degerfors match mot Malmö FF på söndag.

29-åringen har tidigare representerat Degerfors 2022-2025.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt