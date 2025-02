Klart: Ward-Prowse tillbaka i West Ham

Efter att ha varit utlånad till Nottingham Forest är James Ward-Prowse tillbaka i West Ham.

Detta bekräftas nu av Londonklubben.

Efter en låne-sejour hos Nottingham Forest är Jame Ward-Prowse tillbaka i Londonklubben. Detta bekräftas nu av West Ham, via klubbens hemsida.



Enligt tidigare uppgifter från Sky Sports ska tränare Graham Potter vara intresserad av att ha tillbaka honom i truppen.



Spel för en annan klubb denna säsong är omöjlig då mittfältaren redan har spelat för både Forest och West Ham.



30-åringen har gjort nio matcher i Premier League för Nottingham Forest respektive en för West Ham.

