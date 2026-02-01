Klart: Waylon Renecke lämnar Örgryte

Mittbacken Waylon Renecke, 19, återvänder till FCK efter lån i Örgryte.

Klubben meddelar att låneavtalet inte förlängs.

Foto: Bildbyrån

I somras skrev Waylon Renecke på ett låneavtal med Örgryte över säsongen, men nu står det klart att han inte stannar i klubben efter lånets slut.

– ÖIS Fotboll vill rikta ett stort tack till Waylon Renecke för hans tid och insatser i ÖIS. Stort lycka till i framtiden, Waylon!, skriver klubben på X.

Under säsongen spelade Renecke 15 matcher, varav 12 från start.

Tidigare har Renecke spelat i Norwich akademi innan han 2024 värvades till FCK.