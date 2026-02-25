Klart: WBA agerar – sparkar Eric Ramsay

Eric Ramsays tid som West Bromwich Albion tränare blev kort.

Efter 44 dagar så står det klart att han sparkas av klubben.

Foto: Bildbyrån

Eric Ramsay tog över West Bromwich Albion den 11 januari, nu den 25 februari står det klart att hans tid som tränare i klubben är över.

Birmingham-klubben slåss för sin överlevnad i Championship och denna onsdagsmorgon meddelar man att man valt att sparka Ramsay.

Spiken i kistan för 34-åringen blev gårdagens kryss mot Charlton Athletic.

West Bromwich Albion have parted company with men’s first team Head Coach Eric Ramsay. — West Bromwich Albion (@WBA) February 24, 2026

WBA återfinns just nu på 21:a plats i Championship, en poäng före Leicester City på nedflyttningsplats.