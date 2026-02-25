Klart: WBA agerar – sparkar Eric Ramsay
Eric Ramsays tid som West Bromwich Albion tränare blev kort.
Efter 44 dagar så står det klart att han sparkas av klubben.
Eric Ramsay tog över West Bromwich Albion den 11 januari, nu den 25 februari står det klart att hans tid som tränare i klubben är över.
Birmingham-klubben slåss för sin överlevnad i Championship och denna onsdagsmorgon meddelar man att man valt att sparka Ramsay.
Spiken i kistan för 34-åringen blev gårdagens kryss mot Charlton Athletic.
WBA återfinns just nu på 21:a plats i Championship, en poäng före Leicester City på nedflyttningsplats.
