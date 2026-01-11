Klart: Wendt och Berg förlänger med Blåvitt

Oscar Wendt och Marcus Berg blir kvar i IFK Göteborg.

Duon har kritat på ett avtal över 2026.

– Det känns väldigt bra, säger Berg.

– Det var givet att göra det, konstaterar Wendt.

Foto: Bildbyrån

Både Oscar Wendt och Marcus Berg har varit spelare i IFK Göteborg. Numera är Wendt assisterande sportchef och Berg assisterande tränare i klubben.

Nu meddelar Blåvitt att duon förlänger sina avtal över säsongen 2026.

– Det var givet att göra det. Jag trivs väldigt bra på Kamratgården, med kollegorna där och med alla runt laget. Jag har själv lärt mig mycket under året som har gått och känner mig varm i kläderna. Vi har ett väldigt bra samarbete i teamet som sköter spelarrekryteringar och jag känner likadant med ledarstaben där jag vill fortsätta utvecklas och utveckla andra, säger Oscar Wendt på IFK Göteborgs hemsida.

Marcus Berg instämmer.

– Det är klart att det känns väldigt bra att fortsätta. Vi tog stora steg som lag under förra säsongen och nu vill jag vara med och bygga vidare på det. Precis som under den egna spelarkarriären är jag nyfiken och vill hela tiden lära mig, och med den erfarna ledarstab vi har så finns det många skickliga personer att diskutera och utvecklas tillsammans med.

IFK Göteborg slutade på en fjärdeplats i allsvenskan 2025.