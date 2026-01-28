Klart: West Ham värvar från rivalen

Adama Traoré är klar för en ny Premier League-klubb.

Yttern har kritat på för West Ham.

Foto: Alamy

Nu står det klart att 30-åriga Adama Traoré lämnar Fulham efter två och ett halvt år i London-klubben. Yttern är klar för en flytt till lokal- och Premier League-rivalen West Ham United.

Därmed återförenas Traoré med den tidigare Wolverhampton Wanderers-tränaren Nuno Espírito Santo som basar över ”The Hammers”.

– Jag är så glad att vara här, så glad att kunna hjälpa laget så mycket jag kan och visa min kvalitet, säger spelaren i ett uttalande.

Enligt transfergurun Fabrizio Romano kostar övergången omkring 2 miljoner pund (motsvarande drygt 24 miljoner kronor).