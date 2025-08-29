Klart: West Ham värvar Mateus Fernandes

Mateus Fernandes lämnar Southampton.

Mittfältaren återvänder till Premier League.

Han har denna fredag presenterats av West Ham.

Mateus Fernandes gjorde 36 matcher i Premier League för Southampton ifjol.

Nu står det klart att mittfältaren återvänder till Premier League.

Denna fredag så har han presenterats av West Ham United.

Enligt tidigare rapporter så betalar West Ham 40 miljoner pund för mittfältaren, det motsvarar omkring 512 miljoner kronor.