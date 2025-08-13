Prenumerera

Logga in

Klart: Witsel stannar i Spanien efter sortin från Atlético

Author image
Casper Nordqvist
Reporter

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Axel Witsel lämnade i somras Atlético Madrid.
Men belgaren blir kvar i La Liga.
Det står nu klart att han fortsätter sin karriär i Girona.

Atlético Madrid har släppt flera rutinerade namn den här sommaren i Angel Correa, Cesar Azpilicueta och Rodrigo De Paul.

Även Axel Witsel har lämnat klubben efter tre säsonger.

Nu har 36-åringen gjort klart med ny adress – och han flyttar inte så långt från spanska huvudstaden. Witsel har skrivit på för Girona i Katalonien och därmed blir mittbacken kvar i La Liga.

Witsel har tidigare under sin karriär spelat i klubbar som Zenit, Benfica och Dortmund.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt