Klart: Witsel stannar i Spanien efter sortin från Atlético

Axel Witsel lämnade i somras Atlético Madrid.

Men belgaren blir kvar i La Liga.

Det står nu klart att han fortsätter sin karriär i Girona.

Atlético Madrid har släppt flera rutinerade namn den här sommaren i Angel Correa, Cesar Azpilicueta och Rodrigo De Paul.

Även Axel Witsel har lämnat klubben efter tre säsonger.

Nu har 36-åringen gjort klart med ny adress – och han flyttar inte så långt från spanska huvudstaden. Witsel har skrivit på för Girona i Katalonien och därmed blir mittbacken kvar i La Liga.

Witsel har tidigare under sin karriär spelat i klubbar som Zenit, Benfica och Dortmund.