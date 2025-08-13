Klart: Witsel stannar i Spanien efter sortin från Atlético
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Axel Witsel lämnade i somras Atlético Madrid.
Men belgaren blir kvar i La Liga.
Det står nu klart att han fortsätter sin karriär i Girona.
Atlético Madrid har släppt flera rutinerade namn den här sommaren i Angel Correa, Cesar Azpilicueta och Rodrigo De Paul.
Även Axel Witsel har lämnat klubben efter tre säsonger.
Nu har 36-åringen gjort klart med ny adress – och han flyttar inte så långt från spanska huvudstaden. Witsel har skrivit på för Girona i Katalonien och därmed blir mittbacken kvar i La Liga.
Witsel har tidigare under sin karriär spelat i klubbar som Zenit, Benfica och Dortmund.
Den här artikeln handlar om: