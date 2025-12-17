Klart: Ytterligare fyra spelare lämnar IK Uppsala

IK Uppsala ska spela i damallsvenskan nästa år.

Nu lämmar ytterligare fyra namn klubben.

Foto: Bildbyrån

IK Uppsala kom tvåa i elitettan i år vilket innebär spel i damallsvenskan nästa år. Tidigare i veckan meddelade klubben att fyra spelare lämnade klubben och idag kom beskedet att ytterligare fyra lämnar.

Det rör sig om Clara Leffler, Hedvig Karlsson, Tindra Gustavsson och Fanny Öhngren. Dessa spelare får inte följa med Uppsala upp i damallsvenskan.

”Stort tack för er tid i föreningen och vi önskar er alla ett stort lycka till framöver”, skriver klubben på sin Instagram.