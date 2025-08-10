Klubben bekräftar: Gigovic på väg bort

Armin Gigovic ser ut att lämna Holstein Kiel.

23-åringen är i förhandlingar med en annan klubb.

Det bekräftar Holstein Kiel.

Armin Gigovic lämnades utanför Holstein Kiels matchtrupp inför mötet med Arminia Biefeld. Anledningen ska ha varit att mittfältaren fått ”tjänstledigt”.

Samtidigt bekräftar även klubben att Gigovic förhandlar med en annan klubb.

Enligt danska Tipsbladet är 23-åringen på väg till schweiziska Young Boys i en affär värd 4,5 miljoner euro (drygt 50 miljoner kronor) och där kontraktet ska sträcka sig till 2029.

Gigovic har tillhört Holstein Kiel sedan förra sommaren och har tidigare representerat bland annat Helsingborg, Odense och Midtjylland.