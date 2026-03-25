Klubben bekräftar – succésvensken till MFF

Oscar Sjöstrand har sagts lämna Cambuur för Malmö FF.

Nu bekräftar den nederländska klubben att svensken flyttar till Sverige.

Foto: Bildbyrån

Oscar Sjöstrand lämnade Sandvikens IF för Cambuur i Nederländerna förra året. Svensken har gjort succé i den inhemska andraligan och noteras för tio fullträffar och sju framspel på 33 matcher.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat att Malmö FF lagt ett bud på Sjöstrand. Nu ser en flytt till Skåneklubben ut att bli av. Enligt Fotbollskanalen, som hänvisar till Omrop Fryslân, bekräftar Cambuurs tekniske direktör Lars Lambooij att Sjöstrand lämnar för MFF.

Det ska endast återstå detaljer innan affären går i hamn och prislappen ligger på ungefär två miljoner euro, vilket motsvarar 21,6 miljoner kronor.

Oscar Sjöstrand kallades till det svenska U21-landslaget för första gången förra veckan.