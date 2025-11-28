Klubben i kris – nu lämnar trio

Trelleborgs FF åkte ur superettan.

Efter degraderingen gick klubben ut med att alla anställda varslats.

Nu bekräftar klubben dessutom att tre spelare lämnar.

Sportchef Salif Camara Jönsson. Foto: Bildbyrån

Trelleborgs FF ramlade ur superettan efter en avgörande match i ligaavslutningen mot Örebro SK.

Efter degraderingen gick klubben ut med meddelandet att samtliga anställda i klubben varslats. Anledningen ska vara på grund av ”tuffa ekonomiska utmaningar vilket kräver en omorganisation”.

Under fredagen meddelar TFF att tre spelare lämnar. Det är Mathias Nilsson, Viktor Christiansson och Kalle Wendt som tackar för sig. Wendt har varit i TFF på lån och återvänder nu till Lechia Gdansk.

”Vi riktar ett stort tack till samtliga spelare för deras insatser i TFF-tröjan och önskar dem stort lycka till i framtiden”, skriver klubben på sin hemsida.