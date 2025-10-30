Kralj kommer att lämna Vestri: ”Slutade inte på bästa sätt”

Vestri har åkt ur den isländska högstaligan.

Då meddelar svenske Anton Kralj att han kommer att söka sig vidare.

– Den isländska andradivisionen kittlar inte så mycket, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Den förre Hammarby-, Degerfors- och Sundsvallsspelaren Anton Kralj valde att flytta till Island och Vestri inför årets säsong.

Där signerade vänsterbacken ett avtal som sträckte sig över 2025, med option på ytterligare ett år.

Den kommer han inte att utnyttja, då det står klart att Vestri har degraderats från högstaligan. Det berättar han själv i en intervju med Fotbollskanalen.

– Jag har snackat med min agent och jag kommer söka mig vidare. Kontraktet med Vestri tar slut och tyvärr slutade det inte på bästa sätt, men det är fotboll, säger han och fortsätter:

– Klubben hade nog gärna sett att jag stannar kvar. Men den isländska andradivisionen kittlar inte så mycket om man säger så. Sen får ju klubben också en svagare ekonomi nu, så de får svårare att hålla kvar de startspelare som var där i år. Så det är väl en kombination av de aspekterna.

Vidare berättar Kralj att det inte är omöjligt att han återvänder till allsvenskan under vintern.

– Så klart hade jag absolut kunnat tänka mig spela i Sverige igen. Man vill ju spela i allsvenskan igen, det är en väldigt rolig liga. Alla supportrar gör ligan väldigt attraktiv att spela i. Jag vet att jag håller tillräckligt bra nivå för att spela i allsvenskan men sen får vi se vad som finns på bordet när det kommer. Men allsvenskan är absolut ett huvudmål, avslutar Kralj.

Med Vestri spelade Anton Kralj 25 matcher i vilka det blev en assist.





