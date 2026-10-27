Läckt bild avslöjar AIK:s nästa värvning

En bild som har läckt ut på Instagram avslöjar att AIK har gjort klart med en ny spelare.

Ibrahima Cherif Fofana har fotograferats i AIK-tröjan.

20-åringen kommer från AFC Eskilstuna.

Foto: Bildbyrån

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Allt talar för att Ibrahima Cherif Fofana blir klar för AIK inför nästa säsong. Mittfältaren har redan fotograferats inför presentationen, och en bild från fotograferingen har nu läckt ut på Instagram.

Det är journalisten Cherif Sow, från Fofanas hemland Guinea, som har publicerat bilden. Han skriver också att 20-åringen kommer att flytta till AIK.

Fofana har gjort sex mål och nio assist i Ettan för AFC Eskilstuna den här säsongen. Nyligen rapporterade Expressen att han var nära en övergång till AIK.