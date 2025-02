Landskrona testar 17-åring: ”Inte ensamma på bollen”

Landskrona Bois har tagit in en ny provspelare.

Det är Kenneth Tsokli, 17, från Right to Dream som visar upp sig.

– Vi är nog inte ensamma på bollen, det är säkert andra klubbar med, säger Billy Magnusson till HD.

När Landskrona Bois tränar under resten av veckan kommer ett nytt ansikte synas på träningsplanen. Det rör sig om den 17-åriga mittfältaren Kenneth Tsokli, som kommer att provträna med superettan-klubbens A-lag fram till söndag. Det rapporterar Helsingborgs dagblad.

Tsokli tillhör den hyllade akademin Right to Dream i Ghana, och har tidigare besökt den danska klubben FC Nordsjälland.

– Vi är nog inte ensamma på bollen, det är säkert andra klubbar med. Men vi tyckte det passade in att han får köra en vecka med oss, säger sportchefen Billy Magnusson till tidningen.

Landskrona Bois slutade på en tredjeplats i superettan i fjol, och förlorade det allsvenska kvalet mot IFK Värnamo.