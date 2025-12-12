Lazio på anfallsjakt i Spanien – stjärnorna på radarn

Lazio vill värva in en anfallare i vinter. Då sägs Atlético Madrids Giacomo Raspadori vara högst på önskelistan.

Serie A-klubbens plan B? Real Betis colombian Cucho Hernández.

Giacomo Raspadori värvades till Atlético Madrid i somras från Napoli, men italienaren har knappt fått spela. Namn som Julian Alvarez, Alexander Sörloth och Antoine Griezmann har alla prioriterats före i anfallet.

Redan i januari kan därför Raspadori komma att röra på sig igen. Lazio ska nämligen ha 25-åringen högst upp på önskelistan i sin anfallsjakt.

Men skulle det inte gå att lösa den italienska landslagsmannen kan det i stället bli colombianskt.

Diario AS Colombia skriver nämligen att Lazios plan B på anfallspositionen är Real Betis striker Camilo ”Cucho” Hernández.

Colombianska landslagsforwarden kom till Betis från Columbus Crew i MLS där han öste in mål förra vintern.