L’Équipe: Mittbacken förlänger med Bayern München

Dayot Upamecano har varit Bayern München trogen sedan 2021.

Nu ser han ut att förlänga sitt avtal – och tjäna stora pengar på det.

Det uppger franska L’Équipe.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2021 som den franska mittbacken Dayot Upamecano flyttade från RB Leipzig till Bayern München. Sedan dess har 27-åringen spelat 173 matcher i vilka det har blivit sex mål och tio målgivande passningar.

Med ett halvår kvar på sitt avtal har framtiden för den franska landslagamannen inte stått klar. Detta fram till nu, om man får tro L’Équipe.

De skriver nämligen att Upamecano har kommit överens med den tyska giganten om en kontraktsförlängning som kommer att bli offentlig under de kommande dagarna. Det nya avtalet sägs sträcka sig över minst fyra år och innehålla en sign on-bonus på hela 20 miljoner euro – eller drygt 215 miljoner kronor.

Vidare sägs även mittbacken bli en av klubbens högst betalda spelare med en årslön på 20 miljoner euro.