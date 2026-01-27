LISTA: 20 stjärnor som kan lämna allsvenskan 

De europeiska transferfönstren börjar gå mot stängning för vintern.

Med ett par dagar fram till att de bommar igen kan mycket fortsatt hända.

FotbollDirekt har därför listat 20 allsvenska spelare som kan lämna innan nästa veckas deadline.

Foto: Bildbyrån

Bland de största och bästa ligorna i Europa lider vinterns transferfönster mot sitt slut. Majoriteten av de stora ligornas fönster bommar igen den 2 februari medan andra håller öppet ett tag till och somliga stänger någon dag tidigare.

Sedan tidigare står det klart att stjärnor som August Priske, Besfort Zeneli, Keita Kosugi och Amin Boudri har tackat för sig i allsvenskan och lämnat för andra klubbar.

Det är dock inte de enda spelarna som kan komma att lämna den svenska högstaserien under vintern, trots att återstår mindre än en vecka innan den stora deadline day.

FotbollDirekt listar 20 allsvenska stjärnor som kan lämna sina klubbar under den kommande veckan: