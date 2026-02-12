LISTA: Åtta Bosman-spelare som kan vara aktuella för allsvenskan

Transferfönstret är öppet och våra allsvenska klubbar lär plocka in en hel del spelare till.

För att förstärka truppen behöver man inte nödvändigtvis lägga enorma pengar.

FotbollDirekt har tittat närmare på åtta namn som kan värvas gratis.

Foto: Bildbyrån

Transferfönstret är i full gång och en hel del övergångar och affärer lär återstå.

Samtidigt som pengarna i transfers bara blir större och större går det fortsatt att hitta starka nyförvärv som Bosman.

FotbollDirekt kommer här med en lista på åtta Bosman-spelare, som mycket väl kan vara av intresse för våra allsvenska klubbar: