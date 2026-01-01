LISTA: Åtta spelare som kan vända hem till allsvenskan

Vinterns transferfönster närmar sig med stormsteg.

FotbollDirekt har för det tittat närmare på namn som kan komma att vända hem under året.

Här kommer åtta namn som kan vara aktuella i kommande transferfönster.

Foto: Bildbyrån

Nytt år och nya möjligheter, så ser det ut för våra allsvenska klubbar inför säsongen 2026.

Senare i januari öppnar det svenska transferfönstret officiellt, men redan inför det så bygger sportcheferna i våra klubbar sina trupper och som vanligt kan det bli ett gäng hemvändare i detta transferfönster.