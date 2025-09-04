LISTA: Blåvitts topp-10 största försäljningar 

FotbollDirekt har under morgonen kunnat redogöra för vilken storförsäljning IFK Göteborg ser Max Fenger som.

Men hur stor skulle en försäljning av dansken bli sett till Blåvitts tidigare första försäljningar?

Det har FotbollDirekt tittat närmare på – genom att lista Blåvitts hittills största försäljningar.

10. Jesper Tolinsson

Köpt av: SK Lommel

Övergångssumma: 22 miljoner kronor

Kommentar: Först på denna topp 10-lista hittar vi Jesper Tolinsson som länge var IFK Göteborg senaste stora försäljning, innan det börjat dra iväg med några andra namn på den här listan.

9. Glenn Hysén

Köpt av: Fiorentina

Övergångssumma: 23 miljoner kronor

Kommentar: Ja, fotbollen och ekonomin inom den var inte var den idag är på Glenn Hyséns tid. Hade Blåvitt fått fram en mittback av samma kaliber som Glenn idag hade man nog kunnat addera en 0:a till den där transfersumman.

8. Pontus Wernbloom

Köpt av: AZ Alkmaar

Övergångssumma: 27 miljoner kronor

Kommentar: Likt många spelare från 2000-talet så tog Pontus Wernbloom steget från Sverige till Nederländerna och mittfältaren hade därefter en fin karriär innan han valde att avsluta den tillsammans hemma i Blåvitt.

Pontus Wernbloom under sin andra sejour i IFK Göteborg. Foto: Bildbyrån.

7. Jesper Blomqvist

Köpt av: AC Milan

Övergångssumma: 33 miljoner kronor

Kommentar: Jesper Blomqvist är den första av två IFK Göteborg-spelare på den här listan som sålts till AC Milan. Någon jättesuccé blev det inte för Blomqvist i huvudstadsklubben och efter bara ett år gick han vidare till Parma.

Här presenterades Jesper Blomqvist av AC Milan 1996. Foto: Bildbyrån

6. Andreas Andersson

Köpt av: AC Milan

Övergångssumma: 38 miljoner kronor

Kommentar: Andreas Andersson är den andra Blåvitt-svensken på denna lista att säljas direkt till Milan och även hans sejour i den italienska storklubben blev bara ettårig. Var sedan länge allsvensk rekordvärvning

5. Laurs Skjellerup

Köpt av: Sassuolo

Övergångssumma: 39,5 miljoner kronor

Kommentar: Dansken var skadebenägen under sin säsong i Blåvitt, men trots det så valde den italienska klubben att lägga stora pengar på honom. Borta i Italien har dock speltiden blivit sparsam.

Köpt av: Genk

Övergångssumma: 40 miljoner kronor

Kommentar: Imponerade stort i Blåvitt och såldes tidigt till den belgiska storklubben men där hade han det svårt. Har nu hittat rätt i Celtic via FC Nordsjälland.

Köpt av: Watford

Övergångssumma: 42 miljoner kronor

Kommentar: Tillbaka i Blåvitt sedan sommaren 2022 och det hade nog inte många räknat med när han plockades så tidigt av London-klubben. I England blev det dock mestadels utlåningar för Dahlberg.

Pontus Dahlberg är som sagt tillbaka i Blåvitt, här i en match från i år. Foto: Bildbyrån.

2. Marcus Berg

Köpt av: Groningen

Övergångssumma: 44 miljoner kronor

Kommentar: Målsuccé och sedan såld sommaren 2007 innan senaste SM-guldet bärgades samma höst. Hade en lång och fin karriär utomlands innan han valde att komma hem sommaren 2021.

1. Malick Yalcouye

Köpt av: Brighton

Övergångssumma: 81,2 miljoner kronor

Kommentar: Listan toppas som förväntat av mittfältssuccén från häromåret och även om han inte fått chansen att bli någon succé i Brighton ännu, så kan han mycket väl vara början på en väg för IFK Göteborg som kommer att inbringa många miljoner framöver.

Så som ni ser, om Blåvitt får 75-80 miljoner kronor som man enligt FD:s uppgifter vill ha så skulle Max Fenger bli Göteborgsklubbens näst dyraste försäljning någonsin.

FOTNOT: Alla övergångssummor är hämtade från Transfermarkt.