LISTA: Sju svenskar som borde byta klubb i vinter

Transferfönstret är öppet sedan några dagar tillbaka och affärer har redan genomförts.

FotbollDirekt ger er här en lista på sju svenska spelare som nog mycket väl kan tänka sig ett klubbyte i vinter.

Foto: Bildbyrån

Under sommarens transferfönster var det två svenskar i form av Alexander Isak och Viktor Gyökeres som tog majoriteten av silly-rubrikerna.

Nu i vinter lär det kanske inte bli samma otroliga fokus på svenskar, men det finns ändå flera svenska spelare som säkerligen skulle må bra av att få till ett klubbyte i vinter. Antingen då de är i behov av speltid eller för att de helt enkelt är redo för en ny nivå.

FotbollDirekt ger er här sju svenskar som vi tror skulle må bra av ett klubbyte under kommande transferfönster.