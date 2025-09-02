LISTA: Tio av sommarens bästa värvningar

De stora internationella transferfönstren har stängts.

Vi fick en dramatiskt deadline day, men nu är trupperna satta till januari.

FD:s Rasmus Hjortling rankar här sina tio bästa sommarvärvningar.

10. Hugo Ekitiké

Foto: Bildbyrån

Från: Eintracht Frankfurt

Till: Liverpool

Övergångssumma: 95 miljoner euro

Kommentar: Vi inleder listan med en övergång som hamnat lite utanför rampljuset, framförallt de senaste 48 timmarna, men samtidigt den av Liverpools stora värvningar den här sommaren som levererat bäst. Mål i debuten i Community Shield och sedan två mål och en framspelning på tre Premier League-matcher. En mycket fin start på säsongen och blir spännande att se hur han och exempelvis Isak kommer att fungera tillsammans.

9. Franco Mastantuono

Från: River Plate

Till: Real Madrid

Övergångssumma: 45 miljoner euro

Kommentar: I Franco Mastantuono har Real Madrid knutit till sig Argentinas kanske mest spännande unga spelare och det har märkts direkt under inledningen av La Liga hur mycket Los Blancos och Xabi Alonso tror på honom. Speltid i samtliga matcher hittills varav de två senaste från start.

8. Jack Grealish

Foto: Bildbyrån

Från: Manchester City

Till: Everton

Övergångssumma: På lån

Kommentar: Jack Grealish levde nog aldrig upp till sin prislapp i Manchester City, även om han var med och vann flertalet titlar. Inför denna sommar kändes det självklart att han skulle lämna och frågan var bara vilken klubb som skulle våga chans, Everton blev svaret och inledningen av säsongen har varit en succé. Fyra assist på tre matcher och Grealish känns som spelaren som kan få Everton att sluta slåss för sin överlevnad i april/maj.

7. Mohammed Kudus

Från: West Ham United

Till: Tottenham Hotspur

Övergångssumma: 63,8 miljoner euro

Kommentar: Ghananen valde att byta Londonklubb denna sommar. För stora pengar hämtades han in som Thomas Franks första ordentliga värvning och Kudus känns verkligen som att han kommer att passa som handen i handsken i danskens spelsystem. Stod för en imponerande Premier League-debut i Spurs och jag skulle inte bli förvånad ifall Tottenham får samma utväxling på Kudus de närmaste åren som Brentford fick av Bryan Mbeumo.

6. Luis Diaz

Foto: Bildbyrån

Från: Liverpool

Till: Bayern München

Övergångssumma: 70 miljoner euro

Kommentar: Med flera tunga offensiva värvningar var det självklart att Liverpool skulle släppa några från fjolårets guldlag och en av dem blev Luis Diaz där flyttlasset gick München. Regerande mästarna Bayern är såklart stora favoriter till Bundesliga-titeln, vilket jag tror man hade varit även utan colombianen, frågan är om han kan vara tungan på vågan i Champions League för tyskarna.

5. Bryan Mbeumo

Från: Brentford

Till: Manchester United

Övergångssumma: 75 miljoner euro

Kommentar: Otrolig succé i Brentford ifjol där det blev hela 20 mål och åtta assist 38 Premier League-matcher. Detta fick Ruben Amorim & co att betala stora pengar för kameruniern och även om United haft en kämpig säsongsinledning så tycker jag att 26-åringen varit en positiv injektion. Han kommer att göra sina mål och fixa poäng åt United i en utsträckning som saknats hos spelare som inte heter Bruno Fernandes de senaste åren.

4. Eberechi Eze

Foto: Bildbyrån

Från: Crystal Palace

Till: Arsenal

Övergångssumma: 69,3 miljoner euro

Kommentar: Eberechi Eze var instrumental i det Crystal Palace som ifjol tog klubbens första titel någonsin och frågan inför sommaren var bara i vilken storklubben han skulle hamna i. Arsenal vann racet före rivalen Tottenham och Eze är i min mening en spelartyp som saknats i Artetas Arsenal. Ska bli väldigt spännande ifall han används främst på en kant eller centralt i plan.

3. Florian Wirtz

Från: Bayer Leverkusen

Till: Liverpool

Övergångssumma: 125 miljoner euro

Kommentar: Ett mer normalt övergångsfönster så tror jag att Wirtz hade toppat denna lista, men denna sommar har varit långt ifrån normal. När tysken plockades framför näsan på Bayern München var han en brittisk rekordvärvning och trots sina unga ålder har han onekligen ett CV att backa upp det med. Årets spelare i Tyskland två år i rad och jag är säker på att han kommer börja leverera allt mer i Liverpool.

2. Viktor Gyökeres

Från: Sporting Lissabon

Till: Arsenal

Övergångssumma: 65,8 miljoner euro

Kommentar: Den första svensken på listan och kanske den allra viktigaste värvning alla spelare inkluderat. Fjolårets tes om Arsenal var att det var den där livsfarliga nian som saknades och nu har Arteta fått sin man i Viktor Gyökeres. Två mål på de tre inledande matcherna vittnar om att något bra år på gång, inte minst då Arsenal sett lite trubbigt ut under säsongsinledningen .

1. Alexander Isak

Foto: Bildbyrån

Från: Newcastle

Till: Liverpool

Övergångssumma: 144 miljoner euro

Kommentar: Deadline day-bomben som alla gick och väntade på igår blev officiell vid 22:30, nämligen att Alexander Isak fått igenom sin flytt till Liverpool, i vad som är den dyraste värvningen någonsin av en engelsk klubb.

Isaks resumé talar mer eller mindre för sig själv och den enda frågan nu är när han är redo för spel i sin nya klubb efter att ha stått utanför lagträning i stort sett hela sommaren, samt hur Arne Slot ska mönstra offensiven med flera så tunga namn.

FOTNOT: Samtliga transfersummor är hämtade från Transfermarkt.com.