LISTA: Vinterns tio största spelarförluster i allsvenskan

Majoriteten av de internationella transferfönster har bommat igen för vintern.

Då har ett par allsvenska klubbar förlorat några av sina viktigaste spelare.

FotbollDirekts Tor Sundberg listar de tio största förlusterna just nu.

Foto: Bildbyrån

Under gårdagen höll transferfönstrena i ligor som England, Italien, Tyskland, Frankrike och Spanien öppet för sista gången under vintern. Vid 20-tiden bommade majoriteten av ligornas vinterfönster igen och därmed var det slutförhandlat för denna period.

Under den dryga månaden som transferfönstret har hållit öppet har också de allsvenska klubbarna sålt och tappat några av sina viktigaste pjäser under det senaste året.

Här är fem av de största förlusterna för de allsvenska klubbarna inför säsongen 2026.