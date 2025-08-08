Marca: Real Madrid intresserade av Vitinha

Han vann Champions League med Paris Saint-Germain – och kan nu vara på väg till Spanien.

Enligt Marca är Real Madrid intresserade av mittfältaren.

Detta då portugisen har en utköpsklausul som träder i kraft om ett år.

Sedan sommaren 2022 har Vitinha, 25, spelat för Paris Saint-Germain.

Under fjolårets säsong var han en bärande spelare i det lag som både vann den franska ligan samt Champions League.

Nu gör uppgifter från Marca gällande att portugisen kan flytta till Spanien och Real Madrid – nästa år.

Detta då han, enligt uppgifterna, har en utköpsklausul i sitt kontrakt som börjar gälla nästa sommar. Den sägs ligga på 90 miljoner euro, nära en miljard kronor, och den spanska huvudstadsklubben ska vara beredda att aktivera den.

Med PSG står Vitinha noterad för spel i 153 matcher där han har gjort 19 mål och 14 assist. 25-åringens kontrakt sträcker sig till sommaren 2029.