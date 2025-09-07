Kylian Mbappé flyttade till Real Madrid förra sommaren.

Fransmannen avslöjar nu att han hade kunnat hamna i Bundesliga – för flera år sedan.

– Många klubbar har hört av sig till mig. Bayern hörde sig för när jag var lite yngre, säger han till Bild.

Storstjärnan Kylian Mbappé valde att lämna Paris Saint Germain för Real Madrid förra sommaren.

Han kom till den franska toppklubben från AS Monaco sommaren 2017 (först en säsong på lån innan han köptes loss), men nu avslöjar han själv att han då istället hade kunnat hamna i Tyskland.

– Många klubbar har hört av sig till mig. Bayern hörde sig för när jag var lite yngre och kunde lämna Monaco. Dortmund gjorde också en förfrågan. Och RB Leipzig. Det är de tre klubbarna jag kan komma ihåg, säger han till tyska Bild.

Mbappés kontrakt med Real Madrid sträcker sig fram till sommaren 2029.