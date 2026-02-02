Mjällby AIF testar före detta Valencia-spelare

Manu Vallejo har vunnit P19-guld med Spanien och spelat för klubbar som Valencia och Girona.

Nu ska han provspela med Mjällby AIF.

– Jag har aldrig sett honom spela, säger sportchef Hasse Larsson till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby befinner sig just nu i Portugal där man bedriver träningsläger och deltar i försäsongsturneringen Atlantic Cup.

Då har man tagit in en provspelare, med meriter från spel i såväl Valencia, Girona, Deportivo Alaves, Real Zaragoza och Real Oviedo.

Han heter Manu Vallejo, är 28 år gammal och kommer senast från spel i det spanska andraliga-laget AD Ceuta.

Däremot menar sportchef Hasse Larsson att spanjoren inte är att betrakta som en regelrätt provspelare.

– Jag har aldrig sett honom spela, så det är mest för att fylla ut truppen, säger han till Fotbollskanalen.

Vidare berättar sportchefen att man har hittat anfallaren genom sin presschef, James Wahlberg.

– Han har känt spelarens agent under en lång tid. Så det är genom kontakter, förklarar Larsson.

Manu Vallejo är klubblös sedan i slutet av januari.