Modric kan välja att lämna Milan – efter bara en säsong

Luka Modric kom till Milan i somras efter tolv säsonger i Real Madrid.

Men om några månader kan kroaten röra på sig igen.

Det uppger La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

40-årige Luka Modric slog igenom i Dinamo Zagreb vilket möjliggjorde en flytt till Tottenham efter ett succéartat EM 2008.

Fyra år senare blev det Real Madrid – där Modric vann totalt fem Champions League-titlar innan flyttlasset gick till Milan i somras, som 39-åring.

I september fyllde kroaten 40 och till sommaren spelar mittfältaren VM igen.

Därefter kan det bli en ny övergång för veteranen. Enligt Gazzetta dello Sport överväger han nämligen att sluta cirkeln och återvända till Dinamo Zagreb där allt började.