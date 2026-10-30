Motstridiga uppgifter om Pedro Porro och Barça

Enligt uppgifter vill Barcelonas president Joan Laporta värva Pedro Porro.

Samtidigt uppger transferjournalisten Matteo Moretto att klubben inte jobbar på en övergång.

Själv bekräftar spanjoren att det finns intresse.

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Barcelona har drabbats av flera skador i försvaret och letar efter förstärkning. Enligt katalanska 3Cat har presidenten Joan Laporta fått upp ögonen för Tottenhams Pedro Porro, och han ska särskilt ha imponerats av ytterbackens VM och samspelet med Lamine Yamal.

Men transferjournalisten Matteo Moretto ger en annan bild. Enligt honom jobbar Barça just nu inte på att värva Porro, eftersom klubben har andra prioriteringar.

Porro säger själv till Cadena Ser att det finns intresse, men han vill inte säga från vilka klubbar.

Det vore mycket olämpligt att prata om något annat än min egen klubb, särskilt eftersom jag har kontrakt. Respekten de har visat mig är ömsesidig. Jag har alltid sagt att jag gärna skulle återvända till Spanien, det är mitt hemland och jag skulle bli jätteglad över att få åka tillbaka, säger ytterbacken till Cadena Ser och fortsätter:

– Jag slutförde kontraktsförhandlingen med Tottenham inför VM för att få lite sinnesro. Det finns intresse, folk hör av sig kring min situation, men inget konkret. Hur som helst vill jag inte lyssna.

Porro har kontrakt med Tottenham till sommaren 2031. Han har spelat 121 matcher i Premier League för Londonklubben och gjort nio mål och 19 assist.